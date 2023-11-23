Испания, Латвия, Литва и Словения – в первой корзине жеребьевки квалификации Олимпиады-2024

Стали известны корзины жеребьевки квалификации Олимпиады-2024 в .

Сборные Испании, Латвии, Литвы и Словении попали в первую корзину. Остальные корзины выглядят следующим образом:

Корзина 2: Бразилия, Италия, Греция, Польша;

Корзина 3: Пуэрто-Рико, Черногория, Доминиканская Республика, Финляндия;

Корзина 4: Новая Зеландия, Грузия, Мексика, Ливан;

Корзина 5: Хорватия, Кот-д’Ивуар, Ангола, Филиппины;

Корзина 6: Египет, Багамские острова, Камерун, Бахрейн.

Жеребьевка состоится в понедельник, 27 ноября. 24 команды, прошедшие квалификацию, разделены на шесть корзин по четыре команды в каждой на основе рейтинга ФИБА. Каждый олимпийский квалификационный турнир будет принимать две группы по три команды.

ФИБА представила ролик, объясняющий правила жеребьевки.