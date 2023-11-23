Испания, Латвия, Литва и Словения – в первой корзине жеребьевки квалификации Олимпиады-2024

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Стали известны корзины жеребьевки квалификации Олимпиады-2024 в Париже.

Сборные Испании, Латвии, Литвы и Словении попали в первую корзину. Остальные корзины выглядят следующим образом:

Корзина 2: Бразилия, Италия, Греция, Польша;

Корзина 3: Пуэрто-Рико, Черногория, Доминиканская Республика, Финляндия;

Корзина 4: Новая Зеландия, Грузия, Мексика, Ливан;

Корзина 5: Хорватия, Кот-д’Ивуар, Ангола, Филиппины;

Корзина 6: Египет, Багамские острова, Камерун, Бахрейн.

Жеребьевка состоится в понедельник, 27 ноября. 24 команды, прошедшие квалификацию, разделены на шесть корзин по четыре команды в каждой на основе рейтинга ФИБА. Каждый олимпийский квалификационный турнир будет принимать две группы по три команды.

ФИБА представила ролик, объясняющий правила жеребьевки.

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2 комментария

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Jan Paskel
Ответ Назар Игорь
Удивительны успехи баскетбола маленькой двухмиллионной Словении. Более десятка игроков с успехом играли в НБА.
т.е. 2.8 миллионная Литва, которая ещё успешнее, не особо удивляет?
+2
0
+2
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Удивительны успехи баскетбола маленькой двухмиллионной Словении. Более десятка игроков с успехом играли в НБА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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