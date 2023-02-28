Член Зала славы, телевизионный эксперт назвал условие, при котором из « » сможет выйти на уровень форварда « » .

«Он один из величайших игроков в истории, но ему нужно выиграть чемпионат в качестве лидера команды, чтобы выйти на этот уровень», – заявил Баркли.

Эксперт также привел фразу, которую приписывает Джеймсу.

«Леброн, которым я действительно восхищаюсь, сказал: «Я должен был выиграть чемпионат без Дуэйна Уэйда, чтобы заслужить уважение стариков», – сказал Баркли.

Дюрэнт, который часто спорит с Баркли, отреагировал.

«Что-то я не припоминаю таких слов Леброна. Скиньте мне ссылочку, пожалуйста», – написал Дюрэнт.

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