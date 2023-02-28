Кевин Дюрэнт отреагировал на слова Баркли, который назвал условие для его выхода на элитный уровень
Член Зала славы, телевизионный эксперт Чарльз Баркли назвал условие, при котором Кевин Дюрэнт из «Финикса» сможет выйти на уровень форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Он один из величайших игроков в истории, но ему нужно выиграть чемпионат в качестве лидера команды, чтобы выйти на этот уровень», – заявил Баркли.
Эксперт также привел фразу, которую приписывает Джеймсу.
«Леброн, которым я действительно восхищаюсь, сказал: «Я должен был выиграть чемпионат без Дуэйна Уэйда, чтобы заслужить уважение стариков», – сказал Баркли.
Дюрэнт, который часто спорит с Баркли, отреагировал.
«Что-то я не припоминаю таких слов Леброна. Скиньте мне ссылочку, пожалуйста», – написал Дюрэнт.
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