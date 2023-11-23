Крис Пол был удален в матче с «Санз» за споры со Скоттом Фостером

Теги Голден Стэйт Крис Пол Финикс НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт Скотт Фостер Баскетбол

Перед перерывом матча «Голден Стэйт» против «Финикса» (115:123) разыгрывающий Крис Пол получил пару быстрых технических фолов и был удален после спора с судьей Скоттом Фостером.

Пол был недоволен тем, что Фостер увидел нарушение правил за 23 секунды до конца первой половины игры, в результате чего Кевин Дюрэнт оказался на линии штрафных бросков. Пол, имеющий давние счеты с Фостером на протяжении всей своей карьеры, начал спор с арбитром по поводу этого решения. В конце концов, после того как Пол продолжил горячо доказывать свою позицию, Фостер выписал ему пару технических замечаний.

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10 комментариев

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lopek
Пусть экранизируют сериал про криса и фостера, я даже название придумал «18-1». Он будет по-интереснее чем семейство кардашьян
+15
-1
+14
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Поникший Руй
Шёл 23 год, в НБА судьи всё ещё управляли играми
+11
-5
+6
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kern-dll
Они уже как давние лучшие друзья.
+5
-1
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siberiancom
Не знаю, как вы, а я здесь полностью на стороне Фостера. Пол с ним очень долго что-то обсуждал на повышенных тонах и Фостер говорил ему успокоиться. Пол продолжил. Фостер выписал технарь. И пол решил и после технаря говорить – ну и Фостер сам по себе уже легенда нба), поэтому в отличии от других судей он не боится удалять людей, как другие рефери например боятся давать второй технарь Дреймонду)
+6
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Илья Петров
Ответ DirkMavs
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Красавчик вот это разбор момента 👏👏👏👏👏 просто топ 👍👍👍👍👍
+7
-6
+1
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Ваня Аналитик
судьи важней игры - давно уже это всех достало
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-1
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Рома Шторкин
Ну там давно любовь марковь
0
0
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