Крис Пол был удален в матче с «Санз» за споры со Скоттом Фостером

Перед перерывом матча « » против « » (115:123) разыгрывающий получил пару быстрых технических фолов и был удален после спора с судьей .

Пол был недоволен тем, что Фостер увидел нарушение правил за 23 секунды до конца первой половины игры, в результате чего оказался на линии штрафных бросков. Пол, имеющий давние счеты с Фостером на протяжении всей своей карьеры, начал спор с арбитром по поводу этого решения. В конце концов, после того как Пол продолжил горячо доказывать свою позицию, Фостер выписал ему пару технических замечаний.