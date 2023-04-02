Энтони Дэвис, Кавай Ленард и Стефен Карри – в списке игроков с лучшим истинным процентом попаданий в плей-офф НБА

Теги Денвер Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Филадельфия Финикс НБА Реджи Миллер Кевин Дюрэнт Стефен Карри Джеймс Харден Эдриан Дэнтли Кавай Ленард Энтони Дэвис Никола Йокич Баскетбол

NBA University опубликовал восьмерку лидеров среди игроков лиги по истинному проценту попаданий (TS%) в плей-офф.

В список попали баскетболисты, которые провели не менее 30 матчей и имели в среднем 20 и более очков за игру.

Лидеры по истинному проценту попаданий в плей-офф:

1. Энтони ДэвисЛейкерс») – 62,5% (27,3 очка за игру, 39 матчей)

2. Кавай ЛенардКлипперс») – 62,1% (21,2 очка за игру, 135 матчей)

3. Стефен КарриГолден Стэйт») – 60,8% (26,6 очка за игру, 134 матча)

4. Никола ЙокичДенвер») – 60,7% (26,4 очка за игру, 48 матчей)

5. Эдриан Дэнтли ( ) – 60,6% (21,3 очка за игру, 73 матча)

6. Реджи Миллер ( ) – 60,1% (20,6 очка за игру, 144 матча)

7. Кевин ДюрэнтФиникс») – 59,8% (29,4 очка за игру, 155 матчей)

8. Джеймс ХарденФиладельфия») – 58,9% (22,9 очка за игру, 144 матча)

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3 комментария

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dan6757@yandex.ru
Карри ГОАТ! 5 гайка и будет железное топ-3!
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Xell
А сколько у Леброна? Лектер интересуется))
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Михаил Евдокимов
Как-то ограничение в 30 матчей звучит так себе. или у Кавая 62.1 и 135 матчей или у Дэвиса 62.5 при 39 матчах. Разница как между небом и землей в твердости данных
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