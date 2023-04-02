Энтони Дэвис, Кавай Ленард и Стефен Карри – в списке игроков с лучшим истинным процентом попаданий в плей-офф НБА
NBA University опубликовал восьмерку лидеров среди игроков лиги по истинному проценту попаданий (TS%) в плей-офф.
В список попали баскетболисты, которые провели не менее 30 матчей и имели в среднем 20 и более очков за игру.
Лидеры по истинному проценту попаданий в плей-офф:
1. Энтони Дэвис («Лейкерс») – 62,5% (27,3 очка за игру, 39 матчей)
2. Кавай Ленард («Клипперс») – 62,1% (21,2 очка за игру, 135 матчей)
3. Стефен Карри («Голден Стэйт») – 60,8% (26,6 очка за игру, 134 матча)
4. Никола Йокич («Денвер») – 60,7% (26,4 очка за игру, 48 матчей)
5. Эдриан Дэнтли ( ) – 60,6% (21,3 очка за игру, 73 матча)
6. Реджи Миллер ( ) – 60,1% (20,6 очка за игру, 144 матча)
7. Кевин Дюрэнт («Финикс») – 59,8% (29,4 очка за игру, 155 матчей)
8. Джеймс Харден («Филадельфия») – 58,9% (22,9 очка за игру, 144 матча)
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