Чарльз Баркли: «Дюрэнту нужно выиграть чемпионат в качестве лидера команды, чтобы выйти на уровень Леброна»

Член Зала славы, телевизионный эксперт сравнил переходы в « » (2010) и Кевина Дюрэнта в « » (2016).

«Вообще, разницы нет. Но есть одна проблема. Кевин разозлился на меня, когда я отметил этот факт. Леброн, которым я действительно восхищаюсь, сказал: «Я должен был выиграть чемпионат без , чтобы заслужить уважение стариков».

Я оцениваю Кевина Дюрэнта по тому же критерию. Он один из величайших игроков в истории, но ему нужно выиграть чемпионат в качестве лидера команды, чтобы выйти на этот уровень», – заявил Баркли.

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта