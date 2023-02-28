Чарльз Баркли: «Дюрэнту нужно выиграть чемпионат в качестве лидера команды, чтобы выйти на уровень Леброна»
Член Зала славы, телевизионный эксперт Чарльз Баркли сравнил переходы Леброна Джеймса в «Майами» (2010) и Кевина Дюрэнта в «Голден Стэйт» (2016).
«Вообще, разницы нет. Но есть одна проблема. Кевин разозлился на меня, когда я отметил этот факт. Леброн, которым я действительно восхищаюсь, сказал: «Я должен был выиграть чемпионат без Дуэйна Уэйда, чтобы заслужить уважение стариков».
Я оцениваю Кевина Дюрэнта по тому же критерию. Он один из величайших игроков в истории, но ему нужно выиграть чемпионат в качестве лидера команды, чтобы выйти на этот уровень», – заявил Баркли.
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