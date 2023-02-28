Чарльз Баркли: «Дюрэнту нужно выиграть чемпионат в качестве лидера команды, чтобы выйти на уровень Леброна»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Майами Дуэйн Уэйд Финикс НБА Чарльз Баркли Кевин Дюрэнт Баскетбол

Член Зала славы, телевизионный эксперт Чарльз Баркли сравнил переходы Леброна Джеймса в «Майами» (2010) и Кевина Дюрэнта в «Голден Стэйт» (2016).

«Вообще, разницы нет. Но есть одна проблема. Кевин разозлился на меня, когда я отметил этот факт. Леброн, которым я действительно восхищаюсь, сказал: «Я должен был выиграть чемпионат без Дуэйна Уэйда, чтобы заслужить уважение стариков».

Я оцениваю Кевина Дюрэнта по тому же критерию. Он один из величайших игроков в истории, но ему нужно выиграть чемпионат в качестве лидера команды, чтобы выйти на этот уровень», – заявил Баркли.

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3 комментария

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Mig
На уровень Леброна может быть (возьмет еще пару перстней с Финиксом, а вдруг) но на уровень Майкла/Коби никогда (впрочем, как и Леброн). У бегунов другая лига.
+1
0
+1
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anastasia Krugova
Ответ Kemal Gul
Дюрэнт уже ни при каких раскладах не выйдет на один уровень с Леброном
Увы КД даже не рядом ((( Хотя лично для меня КД лучший игрок лиги!!!! Когда он здоров ...это топ игрок !! любая команда рада бы получить его !!!! Но явно что КД не на одном уровне с Леброном
0
0
0
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Kemal Gul
Дюрэнт уже ни при каких раскладах не выйдет на один уровень с Леброном
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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