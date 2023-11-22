Майка Виктора Вембаньямы с первого матча в НБА продана за 762 тысячи долларов
Игровая майка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, в которой 1-й номер драфта-2023 дебютировал в НБА, продана на аукционе «Сотбис» за 762 тысячи долларов.
Майка Вембаньямы с состоявшегося 25 октября матча против «Мэверикс» стала самой дорогой из тех, в которых баскетболисты проводили первые матчи в лиге. Для сравнения, майка Зайона Уильямсона с его дебютной встречи в 2020 году была продана за 80 тысяч долларов.
Прогнозируемая изначально сотрудниками «Сотбис» итоговая стоимость майки составляла от 80 до 120 тысяч долларов.
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