Игровая майка « » , в которой 1-й номер драфта-2023 дебютировал в , продана на аукционе «Сотбис» за 762 тысячи долларов.

Майка Вембаньямы с состоявшегося 25 октября матча против «Мэверикс» стала самой дорогой из тех, в которых баскетболисты проводили первые матчи в лиге. Для сравнения, майка с его дебютной встречи в 2020 году была продана за 80 тысяч долларов.

Прогнозируемая изначально сотрудниками «Сотбис» итоговая стоимость майки составляла от 80 до 120 тысяч долларов.