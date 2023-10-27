Дебют Вембаньямы в НБА стал самым просматриваемым матчем стартовой недели на ESPN с 2018 года

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Сан-Антонио НБА телевидение ESPN Виктор Вембаньяма Баскетбол

Дебют первого номера драфта-2013 Виктора Вембаньямы в НБА привлек большое внимание телезрителей.

За первой игрой Вембаньямы в лиге в среднем наблюдали 2,99 миллиона зрителей на ESPN (рейтинг 1,7). Это самый просматриваемый матч стартовой недели на ESPN с 2018 года, когда Леброн Джеймс впервые сыграл за «Лейкерс» в Лос-Анджелесе (3,36 миллиона).

На пике за игрой наблюдали 3,9 миллиона телезрителей. 

Встреча «Сан-Антонио» – «Даллас» с участием Вембаньямы привлекла больше внимания, чем матчи первого игрового дня нового сезона («Денвер» – «Лейкерс» 2,84 миллиона просмотров, «Голден Стэйт» – «Финикс» 2,71 миллиона). Последний раз игры первого дня нового сезона не становились самыми просматриваемыми по итогам стартовой недели в 2018-м.

Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Афанасьев
Целых 10 лет дебютировать не мог)
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cska number one
Ответ Максим Яблонский
Комментарий скрыт
Что он должен был в соляново в дебютной игре разносить кабины Далласу. Дебют у него отличный, в клатче был просто топ! Уже показывает что чел психологически готов к НБА, к сожалению был ограничен на минутах из за фолов. Думаю за РОЯ у него конкурентов нету.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udasb
Ответ Максим Яблонский
Комментарий скрыт
Ничего подобного, нормально отыграл, и отыграл бы ещё лучше, если бы тренерский штаб уже точно знал как его использовать. Вемба слишком универсален, что бы сразу это понять. Пока только эксперименты и создание нужной химии в команде. Такого игрока у них ещё не было.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Самойленко
Поп не будет форсировать события....Травматичность больших в начале карьеры многих подкосила....Игровое время ограничится....Ещё надо ему силы, чтобы винца с дедом попить...Один опытный сомелье, а второй с исторической родины
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ Олег Афанасьев
Целых 10 лет дебютировать не мог)
Опыта во Франции набирался.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий