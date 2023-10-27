Дебют первого номера драфта-2013 в НБА привлек большое внимание телезрителей.

За первой игрой Вембаньямы в лиге в среднем наблюдали 2,99 миллиона зрителей на ESPN (рейтинг 1,7). Это самый просматриваемый матч стартовой недели на с 2018 года, когда впервые сыграл за « » в Лос-Анджелесе (3,36 миллиона).

На пике за игрой наблюдали 3,9 миллиона телезрителей.

Встреча « » – «Даллас» с участием Вембаньямы привлекла больше внимания, чем матчи первого игрового дня нового сезона («Денвер» – «Лейкерс» 2,84 миллиона просмотров, «Голден Стэйт» – «Финикс» 2,71 миллиона). Последний раз игры первого дня нового сезона не становились самыми просматриваемыми по итогам стартовой недели в 2018-м.

Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов