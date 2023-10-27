Дебют Вембаньямы в НБА стал самым просматриваемым матчем стартовой недели на ESPN с 2018 года
Дебют первого номера драфта-2013 Виктора Вембаньямы в НБА привлек большое внимание телезрителей.
За первой игрой Вембаньямы в лиге в среднем наблюдали 2,99 миллиона зрителей на ESPN (рейтинг 1,7). Это самый просматриваемый матч стартовой недели на ESPN с 2018 года, когда Леброн Джеймс впервые сыграл за «Лейкерс» в Лос-Анджелесе (3,36 миллиона).
На пике за игрой наблюдали 3,9 миллиона телезрителей.
Встреча «Сан-Антонио» – «Даллас» с участием Вембаньямы привлекла больше внимания, чем матчи первого игрового дня нового сезона («Денвер» – «Лейкерс» 2,84 миллиона просмотров, «Голден Стэйт» – «Финикс» 2,71 миллиона). Последний раз игры первого дня нового сезона не становились самыми просматриваемыми по итогам стартовой недели в 2018-м.
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