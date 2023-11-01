Виктор Вембаньяма приехал на матч с «Финиксом» в костюме Слендермена

Теги светская хроника Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма появился на арене в день матча с «Финиксом» (115:114) в костюме Слендермена.

Слендермен – высокий и худощавый персонаж с длинными руками, который обладает необычными способностями, в частности, он хороший телепат. Стал героем компьютерных игр и фильмов ужасов.

Во встрече с «Санз» француз набрал 18 очков, 8 подборов и 4 блок-шота.

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4 комментария

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JuVero
Ответ Палец Кавая
Да уж... Играть еще толком не начал, а выпендрежу уже хватался))
там хэллоуин, причем тут выпендрёж, неадекват?
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Jesse Boy
хороший телепат??? отличное описание, а есть градация какая-то? кто-то из злодеев выдуманных тоже телепат, но не такой хороший?
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