Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма появился на арене в день матча с «Финиксом» (115:114) в костюме Слендермена.

Слендермен – высокий и худощавый персонаж с длинными руками, который обладает необычными способностями, в частности, он хороший телепат. Стал героем компьютерных игр и фильмов ужасов.

Во встрече с «Санз» француз набрал 18 очков, 8 подборов и 4 блок-шота.

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