Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Стеф Карри – в подборке лучших моментов первой недели нового сезона НБА
НБА выложила подборку самых ярких моментов первой недели регулярного чемпионата сезона-23/24.
В видео вошли эпизоды с участием Луки Дончича («Даллас»), Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио») и Стефена Карри («Голден Стэйт»).
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