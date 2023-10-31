Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Стеф Карри – в подборке лучших моментов первой недели нового сезона НБА

Теги Даллас Голден Стэйт Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Лука Дончич Виктор Вембаньяма Баскетбол

НБА выложила подборку самых ярких моментов первой недели регулярного чемпионата сезона-23/24.

В видео вошли эпизоды с участием Луки ДончичаДаллас»), Виктора ВембаньямыСан-Антонио») и Стефена Карри («Голден Стэйт»).

😱Стеф Карри изображает «Крик» Мунка на паркете. Это не Хэллоуин, а издевательство над Диллоном Бруксом

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

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1 комментарий

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shooter77
30 минут видео залил, Валера, опять бухаешь?
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