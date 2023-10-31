НБА выложила подборку самых ярких моментов первой недели регулярного чемпионата сезона-23/24.

В видео вошли эпизоды с участием (« »), (« ») и («Голден Стэйт»).

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Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры