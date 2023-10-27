Разыгрывающий « » поделился впечатлениями от игры первого номера драфта-2023 из « ».

«Мэверикс» в первом матче сезона обыграли «Сперс» со счетом 126:119.

«Он будет потрясающим. Он уже такой... То, как он двигается для игрока с таким ростом, сколько там – 222 сантиметра, это же невероятно. Он напоминает своими движениями скорее разыгрывающего. Потрясающе.

Вембаньяму ждет большое будущее, за ним будет интересно наблюдать», – заявил Дончич.

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