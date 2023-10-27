Лука Дончич: «Вембаньяму ждет большое будущее. Он уже сейчас потрясающий игрок»

Теги Даллас Сан-Антонио НБА Лука Дончич Виктор Вембаньяма Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич поделился впечатлениями от игры первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио».

«Мэверикс» в первом матче сезона обыграли «Сперс» со счетом 126:119.

«Он будет потрясающим. Он уже такой... То, как он двигается для игрока с таким ростом, сколько там – 222 сантиметра, это же невероятно. Он напоминает своими движениями скорее разыгрывающего. Потрясающе.

Вембаньяму ждет большое будущее, за ним будет интересно наблюдать», – заявил Дончич.

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1 комментарий

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Евгений Самойленко
Поп с Вемби сделает человека...Только бы травмы не косили его сильно
+3
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+3
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