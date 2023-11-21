«Знаешь что, сука? У меня кое-что для тебя есть». Джефф Тиг рассказал, как вытолкнул Леброна Джеймса на трибуны

Теги Атланта Кливленд Леброн Джеймс НБА Баскетбол - видео Джефф Тиг Баскетбол

Бывший игрок НБА Джефф Тиг рассказал, как вытолкнул Леброна Джеймса на трибуны за 30 секунд до конца 3-го матча серии плей-офф 2016 года между «Атлантой» и «Кливлендом».

«Мы проигрывали. Черт возьми, я не умею проигрывать. Я никогда не выигрывал у Леброна в плей-офф, и мне это надоело.

Болельщики в Атланте болеют за него, он бежит в нападение, я говорю: «Знаешь что, сука? У меня кое-что для тебя есть». Толкаю его плечом, он улетает на трибуны.

Потом я получил столько сообщений с хейтом. «Если бы он травмировался, я бы убил тебя». Именно тогда я впервые удалил Instagram*», – рассказал Тиг.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской

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2 комментария

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Lost
Сейчас многие бывшие игроки ведут подкасты и забавно слушать какую психологическую травму нанес в свое время всем в восточной конференции леброн настолько доминируя. Всей конфой 10 лет танковали
+15
-2
+13
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