Леброн Джеймс: «Пытаюсь расширить границы возможного. Это я против Времени»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что заставляет его оставаться в лиге спустя 20 сезонов.

«Пытаюсь расширить границы возможного. Посмотрим, как далеко смогу зайти. Это я против Времени», – сказал Джеймс

Джеймс, которому в следующем месяце исполнится 39 лет, набирает в среднем 26,4 очка, 8,2 подбора и 5,5 передачи при 58,6% реализации с игры (лучший результат в карьере) и 39,7% из-за дуги (второй результат в карьере).

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1 комментарий

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Ужратый Гусениц
Пытаюсь расширить границы возможного. Это я против Времени
Это как то связано с тем, что он во время игр стал делать празднование в виде " я тушу сигарету о паркет" ?)
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