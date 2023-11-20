Леброн Джеймс: «Пытаюсь расширить границы возможного. Это я против Времени»

Звезда « » рассказал, что заставляет его оставаться в лиге спустя 20 сезонов.

«Пытаюсь расширить границы возможного. Посмотрим, как далеко смогу зайти. Это я против Времени», – сказал Джеймс

Джеймс, которому в следующем месяце исполнится 39 лет, набирает в среднем 26,4 очка, 8,2 подбора и 5,5 передачи при 58,6% реализации с игры (лучший результат в карьере) и 39,7% из-за дуги (второй результат в карьере).