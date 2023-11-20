Игрок Университета Южной Калифорнии Бронни Джеймс в воскресенье впервые после остановки сердца принял участие в предматчевой разминке вместе с одноклубниками.

Сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса пока еще не играл за команду в . После перенесенной летом во время тренировки остановки сердца ему сделали успешную операцию по устранению врожденного порока.

6 ноября Леброн сказал журналистам, что если под конец месяца Бронни пройдет медосмотр, то вернется на площадку уже в этом сезоне.