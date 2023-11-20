Леброн Джеймс набирает больше очков в среднем за игру, чем все остальные игроки НБА в свой 21-й сезон вместе взятые

Суперзвезда « » , которому в следующем месяце исполнится 39 лет, набирает в среднем 26,4 очка, 8,2 подбора и 5,5 передачи при 58,6% реализации с игры (лучший результат в карьере) и 39,7% из-за дуги (второй результат в карьере).

Джеймс набирает больше очков в среднем за игру (26,4), чем все остальные баскетболисты в свой 21-й сезон ( , , , Кевин Уиллис, Роберт Пэриш), вместе взятые (21,4).

4-кратный чемпион также демонстрирует лучший TS% (показатель эффективности, учитывающий попадания с игры, 3-очковые и штрафные броски) в карьере – 67,1%. На втором месте – последний сезон в «Майами» (64,9%), с которого прошло ровно 10 лет.