Форвард « » поделился своим мнением о том, почему игрок « » периодически провоцирует лидера «озерников» .

«Он хочет быть частью наследия Леброна, мне так кажется.

Для Леброна это пустяк, ничего. Даже хорошо для него, потому что мотивирует», – считает японский баскетболист.

Во время матча между командами в воскресенье Джеймс получил технический фол за толчок Брукса и показал ему жест «слишком маленький».