Руи Хатимура о провокациях Диллона Брукса: «Он хочет быть частью наследия Леброна»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА Диллон Брукс Руи Хатимура Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура поделился своим мнением о том, почему игрок «Хьюстона» Диллон Брукс периодически провоцирует лидера «озерников» Леброна Джеймса.

«Он хочет быть частью наследия Леброна, мне так кажется.

Для Леброна это пустяк, ничего. Даже хорошо для него, потому что мотивирует», – считает японский баскетболист.

Во время матча между командами в воскресенье Джеймс получил технический фол за толчок Брукса и показал ему жест «слишком маленький».

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2 комментария

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VKing24
Кем бы не считали Брукса, но, как игрок он отличный)
Прекрасно забил болт на мнение о нём и проводит отличный сезон
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Light Yagami
Ответ VKing24
Кем бы не считали Брукса, но, как игрок он отличный) Прекрасно забил болт на мнение о нём и проводит отличный сезон
В отличие от "душа команды" и псевдоДПоЙ-а Смарта Брукс доказывает, что является элитным ролевиком.
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