Руи Хатимура о провокациях Диллона Брукса: «Он хочет быть частью наследия Леброна»
Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура поделился своим мнением о том, почему игрок «Хьюстона» Диллон Брукс периодически провоцирует лидера «озерников» Леброна Джеймса.
«Он хочет быть частью наследия Леброна, мне так кажется.
Для Леброна это пустяк, ничего. Даже хорошо для него, потому что мотивирует», – считает японский баскетболист.
Во время матча между командами в воскресенье Джеймс получил технический фол за толчок Брукса и показал ему жест «слишком маленький».
Прекрасно забил болт на мнение о нём и проводит отличный сезон