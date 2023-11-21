У Шейна Ларкина поврежден палец руки. Игроку «Анадолу Эфеса» может потребоваться операция
У звездного разыгрывающего «Анадолу Эфеса» Шейна Ларкина поврежден палец руки.
Ларкину, который пропустил последнюю игру в чемпионате Турции, может потребоваться операция.
По словам главного тренера «Эфеса» Эрдема Джана, Ларкин не единственный баскетболист в составе с серьезным повреждением.
«У нас сложный график. Мы провели два выездных матча. Команда потеряла трех игроков из-за травм. Шейн Ларкин, Элайджа Брайант и Тибор Пляйсс получили серьезные повреждения», – сказал тренер.
Пляйсс травмировался во время недавней встречи Евролиги с «Монако», Брайант пропустил уже несколько недель из-за проблем со стопой.
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