У Шейна Ларкина поврежден палец руки. Игроку «Анадолу Эфеса» может потребоваться операция

У звездного разыгрывающего « » поврежден палец руки.

Ларкину, который пропустил последнюю игру в чемпионате Турции, может потребоваться операция.

По словам главного тренера «Эфеса» Эрдема Джана, Ларкин не единственный баскетболист в составе с серьезным повреждением.

«У нас сложный график. Мы провели два выездных матча. Команда потеряла трех игроков из-за травм. Шейн Ларкин, и получили серьезные повреждения», – сказал тренер.

Пляйсс травмировался во время недавней встречи с «Монако», Брайант пропустил уже несколько недель из-за проблем со стопой.