У Шейна Ларкина поврежден палец руки. Игроку «Анадолу Эфеса» может потребоваться операция

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес чемпионат Турции Тибор Пляйсс Шейн Ларкин Элайджа Брайант Эрдем Джан Баскетбол

У звездного разыгрывающего «Анадолу Эфеса» Шейна Ларкина поврежден палец руки.

Ларкину, который пропустил последнюю игру в чемпионате Турции, может потребоваться операция.

По словам главного тренера «Эфеса» Эрдема Джана, Ларкин не единственный баскетболист в составе с серьезным повреждением.

«У нас сложный график. Мы провели два выездных матча. Команда потеряла трех игроков из-за травм. Шейн Ларкин, Элайджа Брайант и Тибор Пляйсс получили серьезные повреждения», – сказал тренер.

Пляйсс травмировался во время недавней встречи Евролиги с «Монако», Брайант пропустил уже несколько недель из-за проблем со стопой.

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