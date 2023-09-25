Эрдем Джан: «Продолжаю общаться с людьми из НБА, но хочу добиться большего в качестве главного тренера. Вернусь, когда стану сильнее»

Главный тренер « » Эрдем Джан поделился, как ему помог опыт работы ассистентом в , а также заявил, что в будущем намерен вернуться в Лигу.

Джан провел сезон в штабе Куина Снайдера в «Юте».

«В своей жизни я ставлю перед собой большие цели. Для достижения этих целей важно быть частью крупных и влиятельных организаций. Вижу себя постоянно развивающимся тренером. Получить предложение от «Эфеса» значит очень много для меня.

Когда ты находишься в НБА, очень важна цель твоего пребывания там. Опыт, который я там приобрел, во многом повлиял на мою баскетбольную философию, систему, которую я выстроил, и на то, чего хочу достичь. Но у меня всегда было желание и мотивация стать главным тренером. Поэтому после этого периода я почувствовал, что пора переходить на должность главного тренера.

По-прежнему поддерживаю с ними связь. Продолжаю общаться с другими тренерами, менеджерами и генеральными менеджерами в НБА, но я хочу добиться большего в качестве главного тренера здесь, а затем вернуться в НБА, когда стану еще сильнее как специалист», – сказал Джан.

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