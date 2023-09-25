Эрдем Джан: «Продолжаю общаться с людьми из НБА, но хочу добиться большего в качестве главного тренера. Вернусь, когда стану сильнее»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес НБА чемпионат Турции Эрдем Джан Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эрдем Джан поделился, как ему помог опыт работы ассистентом в НБА, а также заявил, что в будущем намерен вернуться в Лигу.

Джан провел сезон в штабе Куина Снайдера в «Юте».

«В своей жизни я ставлю перед собой большие цели. Для достижения этих целей важно быть частью крупных и влиятельных организаций. Вижу себя постоянно развивающимся тренером. Получить предложение от «Эфеса» значит очень много для меня.

Когда ты находишься в НБА, очень важна цель твоего пребывания там. Опыт, который я там приобрел, во многом повлиял на мою баскетбольную философию, систему, которую я выстроил, и на то, чего хочу достичь. Но у меня всегда было желание и мотивация стать главным тренером. Поэтому после этого периода я почувствовал, что пора переходить на должность главного тренера.

По-прежнему поддерживаю с ними связь. Продолжаю общаться с другими тренерами, менеджерами и генеральными менеджерами в НБА, но я хочу добиться большего в качестве главного тренера здесь, а затем вернуться в НБА, когда стану еще сильнее как специалист», – сказал Джан.

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