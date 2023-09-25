Эрдем Джан: «Продолжаю общаться с людьми из НБА, но хочу добиться большего в качестве главного тренера. Вернусь, когда стану сильнее»
Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эрдем Джан поделился, как ему помог опыт работы ассистентом в НБА, а также заявил, что в будущем намерен вернуться в Лигу.
Джан провел сезон в штабе Куина Снайдера в «Юте».
«В своей жизни я ставлю перед собой большие цели. Для достижения этих целей важно быть частью крупных и влиятельных организаций. Вижу себя постоянно развивающимся тренером. Получить предложение от «Эфеса» значит очень много для меня.
Когда ты находишься в НБА, очень важна цель твоего пребывания там. Опыт, который я там приобрел, во многом повлиял на мою баскетбольную философию, систему, которую я выстроил, и на то, чего хочу достичь. Но у меня всегда было желание и мотивация стать главным тренером. Поэтому после этого периода я почувствовал, что пора переходить на должность главного тренера.
По-прежнему поддерживаю с ними связь. Продолжаю общаться с другими тренерами, менеджерами и генеральными менеджерами в НБА, но я хочу добиться большего в качестве главного тренера здесь, а затем вернуться в НБА, когда стану еще сильнее как специалист», – сказал Джан.
Новый Емченко, прежний «Зенит» и яркие турецкие гости. Что мы увидели на Суперкубке
Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго
Дончича в сборной Словении стало слишком много. У «Далласа» та же проблема
Комментарии