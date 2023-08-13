Омер Юртсевен: «Интерес проявляли «Фенербахче» и «Анадолу Эфес», но сейчас еще не время. Выбор «Юты» был очевиден»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче Беко НБА Юта чемпионат Турции Омер Юртсевен Эрдем Джан Баскетбол

Турецкий центровой Омер Юртсевен рассказал, что получил этим летом предложения от команд Евролиги, однако принял решение остаться в НБА.

«Интерес проявляли «Фенербахче» и «Анадолу Эфес». «Фенербахче» – мой дом, и я также люблю Эрдема Джана, моего бывшего тренера, но даже если бы я и хотел приехать сюда к концу карьеры, сейчас не время.

Выбор «Юты» был очевиден. Тренер Уилл Харди, много европейцев и молодой коллектив. Я не вижу никаких отрицательных моментов, так что это был легкий выбор среди моих трех лучших вариантов, – поделился Юртсевен.

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий