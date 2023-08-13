Омер Юртсевен: «Интерес проявляли «Фенербахче» и «Анадолу Эфес», но сейчас еще не время. Выбор «Юты» был очевиден»

Турецкий центровой рассказал, что получил этим летом предложения от команд Евролиги, однако принял решение остаться в НБА.

«Интерес проявляли «Фенербахче» и « ». « » – мой дом, и я также люблю Эрдема Джана, моего бывшего тренера, но даже если бы я и хотел приехать сюда к концу карьеры, сейчас не время.

Выбор «Юты» был очевиден. Тренер Уилл Харди, много европейцев и молодой коллектив. Я не вижу никаких отрицательных моментов, так что это был легкий выбор среди моих трех лучших вариантов, – поделился Юртсевен.

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