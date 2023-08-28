Шейн Ларкин и Скотти Уилбекин получат статус легионеров после отказа играть за Турцию этим летом

Федерация баскетбола Турции приняла меры в отношении натурализованных игроков и , которые не стали играть за сборную страны в олимпийском предквалификационном турнире в Стамбуле этим летом.

Оба игрока дисквалифицированы на пять матчей в Турецкой лиге и оштрафованы на 90 000 турецких лир (около 3 140 евро).

Согласно правилам Федерации баскетбола Турции, теперь оба баскетболиста потеряют статус национальных игроков в местном чемпионате.

Поскольку в чемпионате Турции есть лимит на легионеров, « » и « » придется вносить коррективы в заявки на матчи. Отмечается, что турецкие гранды еще могут подать апелляцию, но оснований для благоприятного исхода у них нет.

Ограничения не распространятся на самый престижный европейский турнир, ведь в нет лимита на иностранных игроков.

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