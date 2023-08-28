Шейн Ларкин и Скотти Уилбекин получат статус легионеров после отказа играть за Турцию этим летом

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче Беко сборная Турции чемпионат Турции Федерация баскетбола Турции Шейн Ларкин Скотти Уилбекин Баскетбол

Федерация баскетбола Турции приняла меры в отношении натурализованных игроков Шейна Ларкина и Скотти Уилбекина, которые не стали играть за сборную страны в олимпийском предквалификационном турнире в Стамбуле этим летом.

Оба игрока дисквалифицированы на пять матчей в Турецкой лиге и оштрафованы на 90 000 турецких лир (около 3 140 евро).

Согласно правилам Федерации баскетбола Турции, теперь оба баскетболиста потеряют статус национальных игроков в местном чемпионате.

Поскольку в чемпионате Турции есть лимит на легионеров, «Анадолу Эфесу» и «Фенербахче» придется вносить коррективы в заявки на матчи. Отмечается, что турецкие гранды еще могут подать апелляцию, но оснований для благоприятного исхода у них нет.

Ограничения не распространятся на самый престижный европейский турнир, ведь в Евролиге нет лимита на иностранных игроков.

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3 комментария

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nikitosdaipoltos
Ответ Oleg Olegov
Начал играть в Баскетбольный менеджер за Галатасарай. Лига интересная, но лимит лютый, а наличие Ларкина и Уилбекина даёт Эфесу и Фанеру феерическое преимущество над остальными. Хорошо, что в игре возможно всякое невозможное, и получилось подписать турок типа Тунджера и даже Коркмаза из Сиксерс. Но то в игре, а в реальности такие подписания вряд ли возможны. Может, легионерский статус Ларкина и Уилбекина поменяет расклад сил в Лиге.
а как игра называется?
+3
0
+3
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Oleg Olegov
Начал играть в Баскетбольный менеджер за Галатасарай. Лига интересная, но лимит лютый, а наличие Ларкина и Уилбекина даёт Эфесу и Фанеру феерическое преимущество над остальными. Хорошо, что в игре возможно всякое невозможное, и получилось подписать турок типа Тунджера и даже Коркмаза из Сиксерс. Но то в игре, а в реальности такие подписания вряд ли возможны. Может, легионерский статус Ларкина и Уилбекина поменяет расклад сил в Лиге.
+1
0
+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ответ nikitosdaipoltos
а как игра называется?
International Basketball Manager 23 на ПлейМаркете.
+1
0
+1
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