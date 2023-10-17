Эргин Атаман: «Меня немного задело, когда Эрдем Джан поцеловал руку Желько Обрадовича»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Панатинаикос Желимир Обрадович Партизан фото чемпионат Турции Эрдем Джан Баскетбол

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман признался, что не был впечатлен, когда его сменщик в «Анадолу Эфесе» Эрдем Джан поцеловал руку знаменитого тренера Желько Обрадовича во время предсезонного турнира.

«Меня немного задело, когда Эрдем Джан на глазах у всех поцеловал руку Желько Обрадовича. Он поцеловал руку тренера, который был оппонентом «Эфеса».

Понимаю, что должно присутствовать уважение. Скажем, я с большим уважением отношусь к Айдыну Орсу, но я не стану прилюдно целовать его руку», – заявил Атаман.

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее

Оказывается, Чемберлен мучился после признания о сексе с 20 тысячами женщин. Новая документалка раскрывает «Голиафа» по-другому

Фото: Вангелис Столис

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
каждый человек имеет право выражать своё уважение так как он считает нужным.. он же не эрдогану руку поцеловал ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий