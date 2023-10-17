Эргин Атаман: «Меня немного задело, когда Эрдем Джан поцеловал руку Желько Обрадовича»

Главный тренер « » признался, что не был впечатлен, когда его сменщик в « » Эрдем Джан поцеловал руку знаменитого тренера Желько Обрадовича во время предсезонного турнира.

«Меня немного задело, когда Эрдем Джан на глазах у всех поцеловал руку Желько Обрадовича. Он поцеловал руку тренера, который был оппонентом «Эфеса».

Понимаю, что должно присутствовать уважение. Скажем, я с большим уважением отношусь к Айдыну Орсу, но я не стану прилюдно целовать его руку», – заявил Атаман.

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Фото: Вангелис Столис