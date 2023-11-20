«Оклахома» продемонстрировала редкую бросковую эффективность в матче с « » (134:91).

«Тандер» стали первой командой за последние 25 лет, которая за встречу реализовала как минимум 60% с игры, 60% из-за дуги и 100% с линии.

Баскетболисты «Оклахомы» отправили в цель 49 из 81 броска с игры (60,5%), 22 из 36 3-очковых (61,15) и 14 из 14 штрафных (100%).

«Тандер» одержали пятую победу подряд. Последний раз подобная серия у команды была в феврале 2020 года.

На счету 28 очков при 9 из 12 по 2-очковым, 1 из 1 из-за дуги и 7 из 7 с линии.