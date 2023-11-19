«Оклахома» в овертайме обыграла « » – 130:123.

Разыгрывающий «Тандер» Шэй-Гилджес Александр записал в свой актив 40 очков, 7 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота (3 потери).

За 41 минуту на площадке защитник реализовал 18 из 29 с игры (2 из 3 трехочковых) и 2 из 2 с линии.

«Тандер» (8-4) поднялись на 4-ю строчку на Западе, «Уорриорз» проиграли шестой раз подряд и замыкают зону плей-ин с результатом 6-7.