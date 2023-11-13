Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс набрали на пару 66 очков, «Оклахома» обыграла «Финикс»

Теги Финикс НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Джейлен Уильямс Баскетбол

«Оклахома» в воскресенье обыграла в гостях «Финикс» со счетом 111:99.

Игроки «Тандер» Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс набрали на двоих 66 очков.

В активе Гилджес-Александера 35 очков, 7 подборов и 4 передачи, на счету Уильямса 31 очко и 2 перехвата.

Четвертую четверть «Тандер» выиграли со счетом 31:13.

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3 комментария

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Валерий Королёв
"Набрали на пару 66 очка".
Очередное издевательство Левкина над русским языком.
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ɔculpa
Валерий Левкин:
Шей Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс набрать на два многа-многа ачкофф!
Заголовки будущего.
+3
0
+3
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Ed Monix
Тенденция к смене поколений и доминированию молодёжи. Делать акцент на возрастных игроках - это уже не работает.
+1
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