«Оклахома» в воскресенье обыграла в гостях « » со счетом 111:99.

Игроки «Тандер» и набрали на двоих 66 очков.

В активе Гилджес-Александера 35 очков, 7 подборов и 4 передачи, на счету Уильямса 31 очко и 2 перехвата.

Четвертую четверть «Тандер» выиграли со счетом 31:13.