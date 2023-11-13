Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс набрали на пару 66 очков, «Оклахома» обыграла «Финикс»
«Оклахома» в воскресенье обыграла в гостях «Финикс» со счетом 111:99.
Игроки «Тандер» Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс набрали на двоих 66 очков.
В активе Гилджес-Александера 35 очков, 7 подборов и 4 передачи, на счету Уильямса 31 очко и 2 перехвата.
Четвертую четверть «Тандер» выиграли со счетом 31:13.
Очередное издевательство Левкина над русским языком.
Шей Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс набрать на два многа-многа ачкофф!
Заголовки будущего.