Шэй Гилджес-Александер не согласен с тем, что у «Оклахомы» слишком молодой состав для успешных результатов

Теги Голден Стэйт НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер после победы над «Голден Стэйт» (128:109) не согласился с тем, что у команды слишком молодой состав для того, чтобы претендовать на что-то.

«Тандер» с результатом 8-4 занимают 4-е место на Западе.

«У нас есть цели и ожидания. Мы хотим быть хорошей командой. Мы знаем, что у нас есть все необходимое для этого. Об этом мы и думаем. Каждый день во время тренировок и матчей. Мы сосредоточены на том, чтобы быть хорошей баскетбольной командой», – заявил канадский баскетболист.

В четверг на счету Шэя 24 очка и 7 передач.

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3 комментария

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VKing24
Даже боюсь представить на что будет претендовать Оклахома через пару лет, если грамотно подойдёт к развитию молодёжи и правильно использует свои пики
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vzi
Ответ VKing24
Даже боюсь представить на что будет претендовать Оклахома через пару лет, если грамотно подойдёт к развитию молодёжи и правильно использует свои пики
Важно еще вписать всех в потолок.
+2
-1
+1
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бернер тайлера 9ер9ена
"для того, чтобы претендовать на что-то"
0
0
0
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