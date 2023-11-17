Защитник «Оклахомы» после победы над « » (128:109) не согласился с тем, что у команды слишком молодой состав для того, чтобы претендовать на что-то.

«Тандер» с результатом 8-4 занимают 4-е место на Западе.

«У нас есть цели и ожидания. Мы хотим быть хорошей командой. Мы знаем, что у нас есть все необходимое для этого. Об этом мы и думаем. Каждый день во время тренировок и матчей. Мы сосредоточены на том, чтобы быть хорошей баскетбольной командой», – заявил канадский баскетболист.

В четверг на счету Шэя 24 очка и 7 передач.