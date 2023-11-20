Форвард « » после победы над « » (105:104) заявил, что у него был настрой доказать критикам их неправоту.

Перед игрой Джеймс опубликовал фото со своей статистикой в победном матче против «Портленда» и обратился к тем, кто критиковал его за переход в лос-анджелесскую команду: «Но я приехал сюда просто снимать фильмы. Так вы говорили, верно?»

«Иногда надо напоминать им, что к чему», – заявил Джеймс.

Леброн прокомментировал свой данк, после которого «Рокетс» попросили тайм-аут.

«Надо мной шутили, что я слишком часто использую обычные лэй-апы, когда у меня есть возможность поставить сверху. Пытаюсь изменить общественное мнение», – сказал форвард.

« ? Мы тут соревнуемся. Молодежь подстегивает меня. И я нуждаюсь в этом», – констатировал 38-летний игрок.

«Пытаюсь выйти за рамки. Посмотреть, как далеко я могу зайти во всем этом. Не знаю. У нас противостояние с самим временем», – считает Джеймс.

В воскресенье на счету Джеймса рекордные в сезоне 37 очков.