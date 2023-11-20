Леброн Джеймс о принципиальном настрое на игру с «Рокетс»: «Иногда надо напоминать им, что к чему»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА болельщики Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Хьюстоном» (105:104) заявил, что у него был настрой доказать критикам их неправоту.

Перед игрой Джеймс опубликовал фото со своей статистикой в победном матче против «Портленда» и обратился к тем, кто критиковал его за переход в лос-анджелесскую команду: «Но я приехал сюда просто снимать фильмы. Так вы говорили, верно?»

«Иногда надо напоминать им, что к чему», – заявил Джеймс.

Леброн прокомментировал свой данк, после которого «Рокетс» попросили тайм-аут.

«Надо мной шутили, что я слишком часто использую обычные лэй-апы, когда у меня есть возможность поставить сверху. Пытаюсь изменить общественное мнение», – сказал форвард.

«Диллон Брукс? Мы тут соревнуемся. Молодежь подстегивает меня. И я нуждаюсь в этом», – констатировал 38-летний игрок.

«Пытаюсь выйти за рамки. Посмотреть, как далеко я могу зайти во всем этом. Не знаю. У нас противостояние с самим временем», – считает Джеймс.

В воскресенье на счету Джеймса рекордные в сезоне 37 очков.

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6 комментариев

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Ужратый Гусениц
Чет столько комментариев, будто серию выиграли, а не поднялись на одно место выше этих рокетс, которые по сути первый сезон начинают играть
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armageddon123456
Ответ Ed Monix
Ох и приунывшими будут хейтеры Леброна, когда он закончит карьеру. Смысл торчать на спортсе аннулируется. Может, разве что, переключатся на кого-то помоложе, а иначе не миновать им апатии
Откроют шампанское, радостно крикнут, а потом... А потом будет мемная картинка с чуваком который сидит с рюмкой водки за столом и голову двумя руками держит, придет осознание что обкладывать то дерьмом больше некого
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Ed Monix
Ох и приунывшими будут хейтеры Леброна, когда он закончит карьеру. Смысл торчать на спортсе аннулируется. Может, разве что, переключатся на кого-то помоложе, а иначе не миновать им апатии
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blooooomka
Ответ blooooomka
С такими темпами ты само "время " ушатаешь и не заметишь, не на много и разницы между ЛБЖ 2023-2024 или допустим 2016-2017 , к примеру... если эта разница вообще есть!
Ах , да и как же жаль хейтеров, которые лет 9 уже ждут спада Леброна с 30летия, а оказалось , что там мощи и пробега на две карьеры игрока!
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blooooomka
С такими темпами ты само "время " ушатаешь и не заметишь, не на много и разницы между ЛБЖ 2023-2024 или допустим 2016-2017 , к примеру... если эта разница вообще есть!
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Jazzzz
Согласен, иногда стоит напомнить Рокетс, какие они днари. Чтоб головы не подымали из подвала таблицы!
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