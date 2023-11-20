Леброн Джеймс о принципиальном настрое на игру с «Рокетс»: «Иногда надо напоминать им, что к чему»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Хьюстоном» (105:104) заявил, что у него был настрой доказать критикам их неправоту.
Перед игрой Джеймс опубликовал фото со своей статистикой в победном матче против «Портленда» и обратился к тем, кто критиковал его за переход в лос-анджелесскую команду: «Но я приехал сюда просто снимать фильмы. Так вы говорили, верно?»
«Иногда надо напоминать им, что к чему», – заявил Джеймс.
Леброн прокомментировал свой данк, после которого «Рокетс» попросили тайм-аут.
«Надо мной шутили, что я слишком часто использую обычные лэй-апы, когда у меня есть возможность поставить сверху. Пытаюсь изменить общественное мнение», – сказал форвард.
«Диллон Брукс? Мы тут соревнуемся. Молодежь подстегивает меня. И я нуждаюсь в этом», – констатировал 38-летний игрок.
«Пытаюсь выйти за рамки. Посмотреть, как далеко я могу зайти во всем этом. Не знаю. У нас противостояние с самим временем», – считает Джеймс.
В воскресенье на счету Джеймса рекордные в сезоне 37 очков.
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