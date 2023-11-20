Леброн Джеймс получил технический за толчок Диллона Брукса в паузе игры

Форвард « » во время матча с « » (104:105) получил технический фол.

Джеймс был наказан за легкий толчок в паузе игры. Он не мог поверить, что судьи выписали ему замечание в таком эпизоде.

Под занавес третьей четверти Джеймс и его одноклубники отпраздновали одно из попаданий с сопротивлением Брукса из жестом «слишком маленький».