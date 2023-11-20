Леброн Джеймс получил технический за толчок Диллона Брукса в паузе игры

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА Баскетбол - видео судьи Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча с «Хьюстоном» (104:105) получил технический фол.

Джеймс был наказан за легкий толчок Диллона Брукса в паузе игры. Он не мог поверить, что судьи выписали ему замечание в таком эпизоде.

Под занавес третьей четверти Джеймс и его одноклубники отпраздновали одно из попаданий с сопротивлением Брукса из жестом «слишком маленький».

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3 комментария

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Can
на судьях как всегда *pepeclowns*
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Тухель
Двоякая ситуация. Я бы тоже давал технари за такое. Леброн толкнёт, потом Брукс ответит и понеслась заварушка. И так остановок дофига, а еще с этой глупостью разбираться. Да и если что то серьезное начнётся, то вообще придется удалять игроков, а даже в НБА часто убрав парочку звёзд команды превращаются из Золушки в тыкву. Денвер без двух своих звезд травмированного Мюррея и перебравшего быстро фолов Йокича это тыква. И с ЛЛ было бы тоже самое, если бы удалился Леброн например, да и без Брукса Хьюстон лучше бы играть не стал.
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VKing24
Брукс отлично использует трэш-ток, я считаю, что это большой плюс для лиги

Ведь мы все любим баскетбол за эмоции, правда за проявление некоторых сейчас очень часто наказывают...
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