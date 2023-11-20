Леброн Джеймс получил технический за толчок Диллона Брукса в паузе игры
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча с «Хьюстоном» (104:105) получил технический фол.
Джеймс был наказан за легкий толчок Диллона Брукса в паузе игры. Он не мог поверить, что судьи выписали ему замечание в таком эпизоде.
Под занавес третьей четверти Джеймс и его одноклубники отпраздновали одно из попаданий с сопротивлением Брукса из жестом «слишком маленький».
Ведь мы все любим баскетбол за эмоции, правда за проявление некоторых сейчас очень часто наказывают...