Исход матча между « » и « » решился на последних секундах.

За 1,9 секунды до финальной сирены заработал право на два штрафных при счете 104:104. 38-летний форвард смазал первую попытку, но реализовал вторую.

У «Рокетс» не оставалось тайм-аутов. после ввода из-за лицевой бросал с середины площадки, но промахнулся.

Джеймс обновил личный рекорд сезона по очкам – 37.