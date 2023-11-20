Точный штрафной Леброна за 1,9 секунды до сирены принес «Лейкерс» победу над «Хьюстоном»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА Баскетбол - видео Диллон Брукс Алперен Шенгюн Баскетбол

Исход матча между «Лейкерс» и «Хьюстоном» решился на последних секундах.

За 1,9 секунды до финальной сирены Леброн Джеймс заработал право на два штрафных при счете 104:104. 38-летний форвард смазал первую попытку, но реализовал вторую.

У «Рокетс» не оставалось тайм-аутов. Диллон Брукс после ввода из-за лицевой бросал с середины площадки, но промахнулся.

Джеймс обновил личный рекорд сезона по очкам – 37.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BolxoB
Ответ copti_san
Ну Лейкерс как обычно за счёт ручных судеек
как с Бостоном в прошлом сезоне?9
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lost
4 раза сфолили на деде и могли вообще в итоге не свистнуть как в матче с бостоном
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ copti_san
Ну Лейкерс как обычно за счёт ручных судеек
Пример неправильного решения судей в концовке?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий