Точный штрафной Леброна за 1,9 секунды до сирены принес «Лейкерс» победу над «Хьюстоном»
Исход матча между «Лейкерс» и «Хьюстоном» решился на последних секундах.
За 1,9 секунды до финальной сирены Леброн Джеймс заработал право на два штрафных при счете 104:104. 38-летний форвард смазал первую попытку, но реализовал вторую.
У «Рокетс» не оставалось тайм-аутов. Диллон Брукс после ввода из-за лицевой бросал с середины площадки, но промахнулся.
Джеймс обновил личный рекорд сезона по очкам – 37.
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