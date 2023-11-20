Леброн и Дэвис показали жест «слишком маленький» после попадания через Диллона Брукса
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и его одноклубники отпраздновали одно из попаданий с сопротивлением Диллона Брукса из «Хьюстона» жестом «слишком маленький».
Джеймс показал жест после результативного прохода, Энтони Дэвис и другие игроки на скамейке «озерников» присоединились к лидеру команды.
Брукс стал принципиальным оппонентом Джеймса по ходу прошлого сезона, когда провоцировал звездного баскетболиста своими высказываниями.
В воскресенье на счету Джеймса рекордные в сезоне 37 очков, «Лейкерс» победили 105:104.
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