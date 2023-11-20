Леброн и Дэвис показали жест «слишком маленький» после попадания через Диллона Брукса

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА Баскетбол - видео Энтони Дэвис Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и его одноклубники отпраздновали одно из попаданий с сопротивлением Диллона Брукса из «Хьюстона» жестом «слишком маленький».

Джеймс показал жест после результативного прохода, Энтони Дэвис и другие игроки на скамейке «озерников» присоединились к лидеру команды. 

Брукс стал принципиальным оппонентом Джеймса по ходу прошлого сезона, когда провоцировал звездного баскетболиста своими высказываниями.

В воскресенье на счету Джеймса рекордные в сезоне 37 очков, «Лейкерс» победили 105:104.

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4 комментария

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quznez
Бруксу что-то новое надо придумать, идти ва-банк - "слишком старенький", например показать. В документалку к Брону пролезть, уже достижение.
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Ужратый Гусениц
Ладно Леброн показывает, но Дэвис то куда лезет...Человек который должен делать разницу в команде, но пока только на равных борется с Шенгюном
+6
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Ed Monix
Ответ Ужратый Гусениц
Ладно Леброн показывает, но Дэвис то куда лезет...Человек который должен делать разницу в команде, но пока только на равных борется с Шенгюном
Дэвис имеет в виду, что Брукс слишком маленького роста по сравнению с ним, с Дэвисом. Дэвис мне порой напоминает шкаф-купе до потолка в прихожке из-за своих габаритов.
+5
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TurboMen
Ответ Ужратый Гусениц
Ладно Леброн показывает, но Дэвис то куда лезет...Человек который должен делать разницу в команде, но пока только на равных борется с Шенгюном
потому что он братишка
+3
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