Форвард «Лейкерс» и его одноклубники отпраздновали одно из попаданий с сопротивлением из « » жестом «слишком маленький».

Джеймс показал жест после результативного прохода, и другие игроки на скамейке «озерников» присоединились к лидеру команды.

Брукс стал принципиальным оппонентом Джеймса по ходу прошлого сезона, когда провоцировал звездного баскетболиста своими высказываниями.

В воскресенье на счету Джеймса рекордные в сезоне 37 очков, « » победили 105:104.