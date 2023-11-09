Леброн Джеймс после пропуска матча Дэвисом: «Нельзя наработать командную химию, если нет основных игроков. Мы очень ослаблены травмами»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался после разгромного поражения от «Хьюстона» (94:128).
«Нельзя наработать командную химию, если у нас нет основных игроков. Все просто. Мы очень ослаблены травмами», – сказал Джеймс после игры.
«Каждый день у нас разный состав, играют разные парни, все меняется. Мы словно каждый день проводим обмен», – добавил Руи Хатимура.
Встречу пропустил лидер «озерников» Энтони Дэвис из-за «спазмов в приводящих мышцах». Джарред Вандербилт, Гэйб Винсент и Джексон Хэйс также отсутствуют из-за повреждений.
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