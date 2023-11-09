Леброн Джеймс после пропуска матча Дэвисом: «Нельзя наработать командную химию, если нет основных игроков. Мы очень ослаблены травмами»

Форвард « » высказался после разгромного поражения от « » (94:128).

«Нельзя наработать командную химию, если у нас нет основных игроков. Все просто. Мы очень ослаблены травмами», – сказал Джеймс после игры.

«Каждый день у нас разный состав, играют разные парни, все меняется. Мы словно каждый день проводим обмен», – добавил .

Встречу пропустил лидер «озерников» из-за «спазмов в приводящих мышцах». Джарред Вандербилт, Гэйб Винсент и Джексон Хэйс также отсутствуют из-за повреждений.