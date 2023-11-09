Леброн Джеймс после пропуска матча Дэвисом: «Нельзя наработать командную химию, если нет основных игроков. Мы очень ослаблены травмами»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА Энтони Дэвис Руи Хатимура Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался после разгромного поражения от «Хьюстона» (94:128).

«Нельзя наработать командную химию, если у нас нет основных игроков. Все просто. Мы очень ослаблены травмами», – сказал Джеймс после игры.

«Каждый день у нас разный состав, играют разные парни, все меняется. Мы словно каждый день проводим обмен», – добавил Руи Хатимура.

Встречу пропустил лидер «озерников» Энтони Дэвис из-за «спазмов в приводящих мышцах». Джарред Вандербилт, Гэйб Винсент и Джексон Хэйс также отсутствуют из-за повреждений.

6 комментариев

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Fazy10
краб постоянно ноет
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NikolayOss
Ответ Rick Sorkin
Полтора игрока отсутствует, а нытья столько, будто половины состава нет. За сыгранные матчи только Принс, Хачимура и Дэвис пропустили по одному и Вандербилт с начала сезона — это так много?
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как ноет drama queen.
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Tiemme
«Ну-ну…», сказали в Финиксе.
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Rick Sorkin
Полтора игрока отсутствует, а нытья столько, будто половины состава нет. За сыгранные матчи только Принс, Хачимура и Дэвис пропустили по одному и Вандербилт с начала сезона — это так много?
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