Леброн обновил личный рекорд сезона по очкам (37), «Лейкерс» одолели «Хьюстон»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде добиться победы в матче с «Хьюстоном» (105:104), обновив личный рекорд сезона по набранным очкам.
На счету Джеймса 37 очков, 6 подборов, 8 передач и 3 перехвата. Он исполнил победный штрафной бросок при равном счете за 1,9 секунды до сирены.
За 40 минут 38-летний баскетболист реализовал 14 из 19 с игры и 7 из 9 с линии.
Леброн в пятый раз за сезон добирается до отметки в 30 очков.
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