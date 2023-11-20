Форвард « » помог команде добиться победы в матче с « » (105:104), обновив личный рекорд сезона по набранным очкам.

На счету Джеймса 37 очков, 6 подборов, 8 передач и 3 перехвата. Он исполнил победный штрафной бросок при равном счете за 1,9 секунды до сирены.

За 40 минут 38-летний баскетболист реализовал 14 из 19 с игры и 7 из 9 с линии.

Леброн в пятый раз за сезон добирается до отметки в 30 очков.