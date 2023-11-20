Леброн обновил личный рекорд сезона по очкам (37), «Лейкерс» одолели «Хьюстон»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс НБА Баскетбол - видео Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде добиться победы в матче с «Хьюстоном» (105:104), обновив личный рекорд сезона по набранным очкам.

На счету Джеймса 37 очков, 6 подборов, 8 передач и 3 перехвата. Он исполнил победный штрафной бросок при равном счете за 1,9 секунды до сирены.

За 40 минут 38-летний баскетболист реализовал 14 из 19 с игры и 7 из 9 с линии.

Леброн в пятый раз за сезон добирается до отметки в 30 очков.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bombanero
Несносный дед засолил игру. Смотреть без смс и регистрации)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TurboMen
Во-первых не набрал 42 очка чтобы стать самым молодым кто добрался до отметки в 39000 очков. А во-вторых не набрал даже 40 очков против Брукса, соответственно уважать не за что.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TurboMen
Ответ Light Yagami
Мог бы в ОТ зайти и там спокойно добить свои 42 очей, но без ЭйДи зассал, что закинут игру.
Это точно, вон КД не зассал сыграть два от и 50 минут
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Храмкин
Ответ TurboMen
Во-первых не набрал 42 очка чтобы стать самым молодым кто добрался до отметки в 39000 очков. А во-вторых не набрал даже 40 очков против Брукса, соответственно уважать не за что.
Наберёт остаток в игре с Ютой, в первой четверти.Игру остановят на несколько минут, запустят какой-нибудь видео, в честь события, отобьёт пятюни партнёрам по команде и т.д. Ещё и у селебрити ажиотаж будет на эту проходную игру.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
n955r9fvfh
Интересно, на сколько хватит деда, если каждую игру он будет бегать по 40 минут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sanan1908
Живая легенда 🏀 #23
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Light Yagami
Ответ TurboMen
Во-первых не набрал 42 очка чтобы стать самым молодым кто добрался до отметки в 39000 очков. А во-вторых не набрал даже 40 очков против Брукса, соответственно уважать не за что.
Мог бы в ОТ зайти и там спокойно добить свои 42 очей, но без ЭйДи зассал, что закинут игру.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Лобачев
и это в 38 лет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.BadGuy
Нормально идем на круиз контроле, не то что в том году.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий