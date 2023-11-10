и в среду впервые встретились после плей-офф прошлого сезона, в котором «Лейкерс» справились с «Мемфисом» в первом раунде. Тогда Брукс вступил в открытый конфликт с Джеймсом, сказав, что «не уважает никого, пока он не наберет 40 против него».

В матче « » – « » (128:94) Брукс и Джеймс снова устроили трешток на площадке. В какой-то момент баскетболисты устроили «битву взглядов», встав в одинаковую позу друг напротив друга у линии штрафных бросков.

«Я в твоей голове», – произнес Брукс.

У Брукса 5 очков а 25 минут (2 из 6 с игры). Джеймс записал в свой актив 18 очков (7 из 13).