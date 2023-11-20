Бывший генеральный менеджер « » заявил, что решился покинуть клуб, понимая, что коллеги смогут справиться с управлением без него.

По словам Майерса, он считает свою миссию в клубе выполненной.

«Я ушел из «Уорриорз» не из-за разочарования и не из-за денег. Мой уход из «Уорриорз» был обусловлен другим, чем-то вроде того, что я провел в клубе 12 лет, сделал, как мне кажется, все, что мог, подобрал на свое место , думая, что он должен бы быть великолепен в этой роли. И я просто сказал себе: моя работа вроде как закончена. Джо и Кирк Лэйкоб провели в клубе целый год, когда там появился я. Так что они уже давно во всем этом. Они знают свое дело. Когда я впервые попал в клуб, то был в этом бизнесе гораздо дольше, чем они.

Так что я подумал: «Вы, ребята, хорошо к этому подготовлены. Майк знает, что надо делать». Но, , он не собирается никому передавать тренерские обязанности. Я вижу решение. Не знаю когда, но думаю, они что-нибудь придумают», – заявил Майерс.