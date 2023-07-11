Майк Данливи о Крисе Поле в «Уорриорз»: «Мы взяли игрока, который удовлетворяет нашим потребностям. Интеграция – дело тренеров»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший Крис Пол НБА Стив Керр Баскетбол

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи прокомментировал решение выменять разыгрывающего Криса Пола, для которого калифорнийская команда ранее выступала принципиальным соперником.

«Я оставлю вопрос по игровому времени Криса Стиву Керру. Распределением нагрузки будет заниматься тренерский штаб.

Что касается менеджмента, то, как нам кажется, мы нашли очень хорошего игрока, который удовлетворяет нашим потребностям: опыт, принятие решений, розыгрыш, умение играть пик-энд-ролл», – заявил Данливи.

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1 комментарий

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Костя Кот
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