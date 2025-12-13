0

Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли три матча.

«Цедевита-Олимпия» справилась с «Босна Роялом», «Илирия» проиграла «Будучности».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 8-0, Партизан Сербия – 6-1, Клуж Румыния – 5-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-4, ФМП Сербия – 4-4, Сплит Хорватия – 3-6, Борац Чачак Сербия – 3-6, КРКА Словения – 2-6, Студентски центар Черногория – 2-7.

Группа B

Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 8-1, Будучность Черногория – 7-2, Спартак Суботица Сербия – 5-3, Црвена Звезда Сербия – 5-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 3-6, Илирия Словения – 3-6, Задар Хорватия – 3-6, Мега Сербия – 3-6, Вена Австрия – 2-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
