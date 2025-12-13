Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
Трэй Янг близок к финальному этапу реабилитации.
Разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг не играет с конца октября из-за растяжения связок колена. Восстановление защитника идет по плану. Янг постепенно наращивал интенсивность упражнений и вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе.
«Атланта» идет в зоне плей-ин с результатом 14-12.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
