Йовица Арсич: «Енисей» не мог адекватно отвечать агрессивной обороне УНИКСа»

Главный тренер « » Йовица Арсич после поражения от УНИКСа (80:91) отметил агрессивную защиту действующих чемпионов.

«Поздравляю УНИКС с победой. Сегодня они продемонстрировали лучшую защиту, чем мы. К тому же набрали много легких очков вследствие наших ошибок. Мы не могли адекватно отвечать агрессивной обороне казанцев на протяжении всех 40 минут матча. Очевидно, что главная причина чемпионства УНИКСа – их отличная игра в защите.

Вместе с тем удовлетворен тем, как мы боролись. Мы играли на пределе своих возможностей. Однако этого оказалось недостаточно для победы над такой сильной командой», – сказал Арсич.