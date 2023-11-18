Йовица Арсич: «УНИКС после поражения подойдет к нашему матчу с особым настроем»

Главный тренер « » Йовица Арсич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с .

«К сожалению, подготовка получилась неидеальной, так как не все игроки смогли принять участие в тренировочном процессе из-за небольших повреждений. Однако мы все равно будем находиться в оптимальном составе к игре.

Мы будем играть с очень сильным соперником – чемпионом прошлого сезона. После неожиданного поражения от «Руны» УНИКС явно будет подходить к нашему матчу с большим настроем и желанием порадовать болельщиков. Я надеюсь, что мы сможем показать свою игру, выйти на должный уровень и побороться против одной из сильнейших команд лиги на выезде, где играть всегда очень непросто», – заявил Арсич.