Велимир Перасович о матче с «Енисеем»: «Нас ожидает борьба за вторую строчку»

Теги УНИКС Велимир Перасович Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«Енисей» – команда-открытие текущего чемпионата Единой лиги ВТБ. Наши соперники показывают отличный баскетбол. Их легионеры Ксавьер Рэтан-Мэйс и Джеремайя Мартин демонстрируют игру высокого уровня.

К предстоящему туру в активе УНИКСа и «Енисея» по семь побед. Поэтому нас ожидает борьба за вторую строчку турнирной таблицы. Мы готовимся к тяжелому матчу», – заявил Перасович.

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