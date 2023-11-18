Велимир Перасович о матче с «Енисеем»: «Нас ожидает борьба за вторую строчку»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с «Енисеем».
«Енисей» – команда-открытие текущего чемпионата Единой лиги ВТБ. Наши соперники показывают отличный баскетбол. Их легионеры Ксавьер Рэтан-Мэйс и Джеремайя Мартин демонстрируют игру высокого уровня.
К предстоящему туру в активе УНИКСа и «Енисея» по семь побед. Поэтому нас ожидает борьба за вторую строчку турнирной таблицы. Мы готовимся к тяжелому матчу», – заявил Перасович.
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