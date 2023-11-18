Велимир Перасович: «Енисей» – команда-открытие текущего чемпионата»

Теги УНИКС Велимир Перасович Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после победы над «Енисеем» (91:80) назвал красноярскую команды открытием текущего чемпионата Лиги ВТБ.

«Мы одержали важную победу. Нам противостояла команда-открытие текущего чемпионата. К настоящему моменту «Енисей» добился превосходного результата, они показывают отличный баскетбол, их лидер Рэтан-Мэйс играет на чрезвычайно высоком уровне.

Считаю, УНИКС продемонстрировал хороший матч и проявил характер. Сегодня нам часто приходилось играть четырьмя «маленькими» на площадке в отсутствие травмированного Луи Лабери. Надеюсь, скоро он вернется в строй», – сказал Перасович.

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