Бывший игрок НБА Метта Сэндифорд-Артест хочет пообщаться с после того, как 4-кратный чемпион захватил в замок Руди Гобера в матче « » – «Миннесота».

«Я хочу поговорить с Дрэймондом, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Он энергичный игрок. Такого я от Дрэймонда не ожидал. Если посмотреть на мою карьеру и на карьеру Грина, то у него четыре перстня, и он всегда умел контролировать свою энергию. Этот [инцидент] меня очень удивил.

Я бы предпочел поговорить с Дрэймондом, и надеюсь, что однажды он сможет связаться со мной. Потому что его карьера складывается очень хорошо. Несмотря на то, что у него много энергии, иногда она может проявляться как негатив. Но это никогда не влияло на его победы, верно? Поэтому, когда игрок реагирует так, как иногда делал я сам в своей карьере, хочется с ним связаться. Надеюсь, что мне удастся пообщаться с ним и узнать, что у него на уме, и тому подобное», – сказал Сэндифорд-Артест.