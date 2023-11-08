Метта Сэндифорд-Артест включил Стефена Карри, но не включил Леброна Джеймса в Топ-5 игроков в истории

Бывшая звезда НБА Метта Сэндифорд-Артест представил свою пятерку лучших игроков в истории лиги.

Примечательно, что чемпион НБА 2010 года в составе «Лейкерс» не включил в Топ-5 суперзвезду лос-анджелесской команды , но включил лидера «Голден Стэйт» .

«Топ-5 игроков НБА всех времен.

1. – самый доминирующий в истории.

2. – больше всего чемпионских перстней за всю историю.

3. – шесть перстней и просто потому, что это легкий выбор. Вне конкуренции.

4. Стефен Карри – четыре перстня, одна команда.

5. Лэрри Берд – доминировал без прыжка», – написал Артест.