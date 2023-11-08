Метта Сэндифорд-Артест включил Стефена Карри, но не включил Леброна Джеймса в Топ-5 игроков в истории
Бывшая звезда НБА Метта Сэндифорд-Артест представил свою пятерку лучших игроков в истории лиги.
Примечательно, что чемпион НБА 2010 года в составе «Лейкерс» не включил в Топ-5 суперзвезду лос-анджелесской команды Леброна Джеймса, но включил лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри.
«Топ-5 игроков НБА всех времен.
1. Уилт Чемберлен – самый доминирующий в истории.
2. Билл Расселл – больше всего чемпионских перстней за всю историю.
3. Майкл Джордан – шесть перстней и просто потому, что это легкий выбор. Вне конкуренции.
4. Стефен Карри – четыре перстня, одна команда.
5. Лэрри Берд – доминировал без прыжка», – написал Артест.
Бес переименованный.
https://www.sports.ru/basketball/1086275186.html
https://www.sports.ru/basketball/1086477648.html
https://www.sports.ru/basketball/1089800809-metta-uold-pis-lebron-dzhejms-velichajshij-igrok-vsex-vremen.html
четвертый. Так что шестерку давайте обсуждать. Или как там было, семь самураев или великолепная семерка. То есть плюс Мэджик.