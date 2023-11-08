Метта Сэндифорд-Артест включил Стефена Карри, но не включил Леброна Джеймса в Топ-5 игроков в истории

Теги Метта Уолд Пис Майкл Джордан Уилт Чемберлен Лэрри Берд Леброн Джеймс НБА Билл Расселл Стефен Карри Баскетбол

Бывшая звезда НБА Метта Сэндифорд-Артест представил свою пятерку лучших игроков в истории лиги.

Примечательно, что чемпион НБА 2010 года в составе «Лейкерс» не включил в Топ-5 суперзвезду лос-анджелесской команды Леброна Джеймса, но включил лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри.

«Топ-5 игроков НБА всех времен.

1. Уилт Чемберлен – самый доминирующий в истории.

2. Билл Расселл – больше всего чемпионских перстней за всю историю.

3. Майкл Джордан – шесть перстней и просто потому, что это легкий выбор. Вне конкуренции.

4. Стефен Карри – четыре перстня, одна команда.

5. Лэрри Берд – доминировал без прыжка», – написал Артест.

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10 комментариев

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Misha_Sapunov
Ответ vzi
Обиженка на Лейкерс. Ни Лёбы, ни Кобе, ни Карима, ни Мэджика. Бес переименованный.
ну кобе-то куда..
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vzi
Обиженка на Лейкерс. Ни Лёбы, ни Кобе, ни Карима, ни Мэджика.
Бес переименованный.
+3
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leon01
Леброн лучший со скамейки)
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The Don Killuminati
Да у него этих пятёрок, как и ГОАТов:
https://www.sports.ru/basketball/1086275186.html
https://www.sports.ru/basketball/1086477648.html
https://www.sports.ru/basketball/1089800809-metta-uold-pis-lebron-dzhejms-velichajshij-igrok-vsex-vremen.html
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Yony
Со всеми согласен, но Кобе
четвертый. Так что шестерку давайте обсуждать. Или как там было, семь самураев или великолепная семерка. То есть плюс Мэджик.
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фанат баскетбола
Ответ Misha_Sapunov
ну кобе-то куда..
если применять логику Карри 4 перстня, одна команда, то Коби тут по интереснее выглядит с пятью)
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Misha_Sapunov
Ответ фанат баскетбола
если применять логику Карри 4 перстня, одна команда, то Коби тут по интереснее выглядит с пятью)
ну карри можно и не ставить. это симпатии его. но чего о кобе-то? видимо и симпатии нет, ну и по делу никак.
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Misha_Sapunov
Ответ vzi
Ну действительно - куда?! Всего-то рядовой игрок рядовой команды без всяких титулов и заслуг.
и чего? таких много, а в топ 5 всего 5 мест.
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