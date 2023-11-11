Метта Сэндифорд-Артест: «Тим Данкан – величайший игрок всех времен»

Теги Метта Уолд Пис Уилт Чемберлен Сан-Антонио Тим Данкан НБА Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест сообщил о том, что у него новый фаворит при выборе величайшего баскетболиста в истории.

«Обновление. Тим Данкан – величайший игрок всех времен. Можете привести аргументы, если не согласны», – написал Метта.

Экс-игрок НБА также задался вопросом по поводу гипотетической дуэли Данкана с легендарным Уилтом Чемберленом.

«Как думаете, кто бы победил в противостоянии Данкана и Уилта?» – пишет Метта.

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5 комментариев

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Михаил Опякин
Рон Артест или Метта Ворлд Пис? Кто бы победил?
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ɔculpa
Ответ Михаил Опякин
Рон Артест или Метта Ворлд Пис? Кто бы победил?
Сэндифорд самый сильный, он победил Метту Ворлд Писа, который до этого в голове Рона Артеста победил Рона Артеста.
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Tim Timson
согласен. Данкан на старте сезона конечно потряс. неудивительно что Сэндифорт Чимизу Метта Актер сделал такой выбор)
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lopek
Ответ Михаил Опякин
Рон Артест или Метта Ворлд Пис? Кто бы победил?
Саша каун
+1
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Ed Monix
Генератором случайных чисел ты меня называла
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