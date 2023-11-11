Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест сообщил о том, что у него новый фаворит при выборе величайшего баскетболиста в истории.

«Обновление. – величайший игрок всех времен. Можете привести аргументы, если не согласны», – написал Метта.

Экс-игрок НБА также задался вопросом по поводу гипотетической дуэли Данкана с легендарным .

«Как думаете, кто бы победил в противостоянии Данкана и Уилта?» – пишет Метта.