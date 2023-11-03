Бывший игрок НБА Метта Сэндифорд-Артест остался под впечатлением от выступления первого номера драфта-2023 в матче с «Финиксом» (132:121).

Француз набрал 38 очков, 10 подборов и 2 блок-шота за 34 минуты при 15 из 26 с игры и 5 из 6 с линии.

«Да. Вем станет первым игроком, который за один сезон настолько выйдет на другой уровень, что станет первым в истории MVP и единогласно самым прогрессирующим. «Сперс» выиграют 60+ [матчей].

Единственный, кто его превзойдет... Это секрет... Лол», – написал Сэндифорд-Артест на своей странице в социальной сети.

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