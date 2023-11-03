Метта Сэндифорд-Артест: «Вембаньяма станет MVP и единогласно самым прогрессирующим»

Теги Метта Уолд Пис Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бывший игрок НБА Метта Сэндифорд-Артест остался под впечатлением от выступления первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы в матче с «Финиксом» (132:121).

Француз набрал 38 очков, 10 подборов и 2 блок-шота за 34 минуты при 15 из 26 с игры и 5 из 6 с линии.

«Да. Вем станет первым игроком, который за один сезон настолько выйдет на другой уровень, что станет первым в истории MVP и единогласно самым прогрессирующим. «Сперс» выиграют 60+ [матчей].

Единственный, кто его превзойдет... Это секрет... Лол», – написал Сэндифорд-Артест на своей странице в социальной сети.

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3 комментария

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fhneh
Ответ Forza
На самом деле, если Сперс будут в плей-офф каким то чудом, то у него все шансы на MVP абсолютно. Как бы тут не привозносили Йокича, но он в прошлом сезоне то просто не играл в конце чемпионата, из-за чего МВП ушло Эмбииду. В этом сезоне, если у Денвера всё хорошо будет они очевидно тоже матчей за 15 до конца начнут уже беречь Николу. Эмбиид в прошлом сезоне напрягался до конца, ради своего МВП, но получив его он уже тоже может начать готовиться в плей-офф уже по ходу регулярки, тем более что Фила, по идеи, и за победу в регулярке претендовать не сможет, но и в плей-офф должна просто залетать. Яннис же играет с Лиллардом теперь. То есть, у него будет меньше мяча и он не факт что будет первой звездой своей то команды в регулярке. Получается, что, при определенных раскладах, в сезоне могут быть повышенные шансы на MVP у кто-то не из BIG3. Понятно, что с большой вероятностью Виктор НЕ получит МВП. Но если будет шанс дать либо ему либо Букеру/Дончичу, то думаю могут дать ему чисто для истории.
Вообще никаких шансов на мвп у Виктора. Есть отличный Тейтум, чей Бостон скорее всего в одну калитку выиграет восток. Есть монументальный Никола. Есть Дончич, который 32+8+8 будет иметь по сезону и тащить Даллас. Даже у ШГА шансы выше. Потолок Виктора - 2/3 пятёрка сборных звёзд. На мвз попадёт без вопросов
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vzi
Ответ Forza
На самом деле, если Сперс будут в плей-офф каким то чудом, то у него все шансы на MVP абсолютно. Как бы тут не привозносили Йокича, но он в прошлом сезоне то просто не играл в конце чемпионата, из-за чего МВП ушло Эмбииду. В этом сезоне, если у Денвера всё хорошо будет они очевидно тоже матчей за 15 до конца начнут уже беречь Николу. Эмбиид в прошлом сезоне напрягался до конца, ради своего МВП, но получив его он уже тоже может начать готовиться в плей-офф уже по ходу регулярки, тем более что Фила, по идеи, и за победу в регулярке претендовать не сможет, но и в плей-офф должна просто залетать. Яннис же играет с Лиллардом теперь. То есть, у него будет меньше мяча и он не факт что будет первой звездой своей то команды в регулярке. Получается, что, при определенных раскладах, в сезоне могут быть повышенные шансы на MVP у кто-то не из BIG3. Понятно, что с большой вероятностью Виктор НЕ получит МВП. Но если будет шанс дать либо ему либо Букеру/Дончичу, то думаю могут дать ему чисто для истории.
За Вембаньяму с первого сезона!
+3
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