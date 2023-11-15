Метта Сэндифорд-Артест: «Вембаньяма станет первым игроком, набравшим 101 очко»

Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест выразил восхищение игрой новичка « » .

«Я думаю, что Вембаньяма станет первым игроком, набравшим 101 очко.

Вембаньяма может выиграть 10 титулов. Он может выиграть награду MVP уже в этом сезоне. Определенно первая символическая сборная лиги и первая символическая сборная по защите. Возможно, первый игрок, который станет самым прогрессирующим в первом сезоне в лиге.

Вембаньяма – лучший 19-летний спортсмен, которого я когда-либо видел», – написал Сэндифорд-Артест.