Метта Сэндифорд-Артест: «Вембаньяма станет первым игроком, набравшим 101 очко»
Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест выразил восхищение игрой новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.
«Я думаю, что Вембаньяма станет первым игроком, набравшим 101 очко.
Вембаньяма может выиграть 10 титулов. Он может выиграть награду MVP уже в этом сезоне. Определенно первая символическая сборная лиги и первая символическая сборная по защите. Возможно, первый игрок, который станет самым прогрессирующим в первом сезоне в лиге.
Вембаньяма – лучший 19-летний спортсмен, которого я когда-либо видел», – написал Сэндифорд-Артест.
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