Метта Сэндифорд-Артест: «Вембаньяма станет первым игроком, набравшим 101 очко»

Теги Метта Уолд Пис Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест выразил восхищение игрой новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.

«Я думаю, что Вембаньяма станет первым игроком, набравшим 101 очко.

Вембаньяма может выиграть 10 титулов. Он может выиграть награду MVP уже в этом сезоне. Определенно первая символическая сборная лиги и первая символическая сборная по защите. Возможно, первый игрок, который станет самым прогрессирующим в первом сезоне в лиге.

Вембаньяма – лучший 19-летний спортсмен, которого я когда-либо видел», – написал Сэндифорд-Артест.

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12 комментариев

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Bartez1986
и первым игроком с ростом 224, оформившим шатаут в НХЛ
+6
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Tim Timson
не ну Артист, ну чуть осади коней, хоть и целую твои мысли как Сосо Павлиашвили говорит)
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xamer 9
Любой игрок может и 101 очко выбить, и 10 титулов выиграть. Но в реальности это может быть лишь в мечтах, потому что текущий уровень конкуренции не позволит побить рекорды прошлого века.
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AaaaRrrr
Говорит про Вембаньяму, а описывает Джордана Пула
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__*Rain*__
Метта запрещения на территории России организации Сэндифорд - Артест
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chiscuid
Вембаньяма также станет первым кто переспит с 20 001 женщиной
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Антон Петросян
Пи*з*ть* не мешки ворочать, шутов таких хватает
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Tim Timson
Ответ boller_73
Поправочка, АртЕст
мы с ним договорились на днях. он без претензий)
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Troy McClure
Ответ Bartez1986
и первым игроком с ростом 224, оформившим шатаут в НХЛ
И хет-трик Горди Хоу!
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Misha_Sapunov
Ответ xamer 9
Любой игрок может и 101 очко выбить, и 10 титулов выиграть. Но в реальности это может быть лишь в мечтах, потому что текущий уровень конкуренции не позволит побить рекорды прошлого века.
какой конкуренции? в защите стали играть слабее, темп растет, количество трех также.
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