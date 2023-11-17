«Хотел бы выступить в стиле Моуринью». Этторе Мессина напомнил критикам о количестве выигранных титулов

Главный тренер « » рассказал о недавней встрече с владельцем клуба Джорджо Армани.

«Я не хотел уходить в отставку. Я обсуждал с Джорджо Армани, сохраняет ли он по-прежнему веру в нас, включая даже саму организационную модель. Хотя, кто хочет понять, тот уже все понял. Однако, когда у меня возникли сомнения, я все же решил уточнить. Он всегда демонстрировал мне свое расположение, не только когда мы побеждали. Его доверие – самое главное, когда что-то такое начинается, прежде всего для команды», – сказал Мессина.

Мессина также обратился к тем, кто говорил о необходимости его отставки после поражения в от «Виртуса».

«Обращаясь ко всем трусливым и неприятным людям, которые оскорбляют вас, не упоминая вашего имени, я хотел бы выступить в стиле Моуринью и сказать им «35», напомнив о количестве своих титулов, более одного за сезон. Но если говорить об игроках, то самое главное – дать им почувствовать себя в приятной обстановке и успокоить их в самые трудные моменты. Тогда, возможно, мы сможем добиться успеха в конце сезона, как это произошло в прошлом розыгрыше», – заявил Мессина.