«Хотел бы выступить в стиле Моуринью». Этторе Мессина напомнил критикам о количестве выигранных титулов

Теги Этторе Мессина Жозе Моуринью Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Милан Баскетбол

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина рассказал о недавней встрече с владельцем клуба Джорджо Армани.

«Я не хотел уходить в отставку. Я обсуждал с Джорджо Армани, сохраняет ли он по-прежнему веру в нас, включая даже саму организационную модель. Хотя, кто хочет понять, тот уже все понял. Однако, когда у меня возникли сомнения, я все же решил уточнить. Он всегда демонстрировал мне свое расположение, не только когда мы побеждали. Его доверие – самое главное, когда что-то такое начинается, прежде всего для команды», – сказал Мессина.

Мессина также обратился к тем, кто говорил о необходимости его отставки после поражения в Евролиге от «Виртуса».

«Обращаясь ко всем трусливым и неприятным людям, которые оскорбляют вас, не упоминая вашего имени, я хотел бы выступить в стиле Моуринью и сказать им «35», напомнив о количестве своих титулов, более одного за сезон. Но если говорить об игроках, то самое главное – дать им почувствовать себя в приятной обстановке и успокоить их в самые трудные моменты. Тогда, возможно, мы сможем добиться успеха в конце сезона, как это произошло в прошлом розыгрыше», – заявил Мессина.

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1 комментарий

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saner-s88
Моуриньо же вроде тоже больше клоун в последние годы, а не тренер? Не слежу за футболом
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