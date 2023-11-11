Этторе Мессина о Пангосе: «Этот водитель не подходит нашей машине»

Главный тренер « » заявил, что не видит разыгрывающему места в своей команде.

«Этот водитель не подходит нашей машине. Пангос не тот человек, который сможет заставить эту команду играть», – заявил Мессина.

Мессина также признался, что подумывал об уходе со своего поста из-за неудачного старта в .

«В начале недели я пошел к Джорджо Армани и Лео Делл’Орко, чтобы спросить, хотят ли они, чтобы я ушел в отставку, учитывая результаты. Господин Армани ответил мне: «Иди и продолжай работу». Господин Дель’Орко сказал: «Давай снова начнем побеждать». Я очень благодарен им и не хочу разочаровывать», – сказал Мессина.