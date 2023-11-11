Этторе Мессина о Пангосе: «Этот водитель не подходит нашей машине»

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Милан Кевин Пангос Баскетбол

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина заявил, что не видит разыгрывающему Кевину Пангосу места в своей команде.

«Этот водитель не подходит нашей машине. Пангос не тот человек, который сможет заставить эту команду играть», – заявил Мессина.

Мессина также признался, что подумывал об уходе со своего поста из-за неудачного старта в Евролиге.

«В начале недели я пошел к Джорджо Армани и Лео Делл’Орко, чтобы спросить, хотят ли они, чтобы я ушел в отставку, учитывая результаты. Господин Армани ответил мне: «Иди и продолжай работу». Господин Дель’Орко сказал: «Давай снова начнем побеждать». Я очень благодарен им и не хочу разочаровывать», – сказал Мессина.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vano from Tbilisi
мессина уже давно не тренер а клоун натуральный.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ Vano from Tbilisi
мессина уже давно не тренер а клоун натуральный.
Так и есть. Дед-самодур.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sonny91
это было очевидно сразу. зачем он его брал вообще?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий