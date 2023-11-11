Этторе Мессина: «Шабазз Напьер пишет друзьям, что хочет вернуться в «Милан»
Президент и главный тренер «Милана» Этторе Мессина заявил, что разыгрывающий «Црвены Звезды» Шабазз Нарьер хочет вернуться в итальянскую команду, которую он покинул из-за якобы высоких требований к зарплате.
«В прошлом сезоне с Шабаззом Нэпьером нам удалось имправить ситуацию в сезоне и выиграть чемпионат Италии. Однако этим летом, после того как Напьер сказал, что хочет остаться, он еще больше увеличил свои запросы.
Мы уже предлагали ему втрое больше того, что он зарабатывал. Мы не смогли дать больше, и теперь он шлет сообщения друзьям и пишет, что хочет вернуться», – заявил Мессина.
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