Этторе Мессина: «Никогда не утверждал, что Шабазз Напьер выразил желание вернуться в «Милан»

Президент и главный тренер «Милана» пояснил свои слова о том, что разыгрывающий « » Шабазз Напьер хочет вернуться в итальянскую команду.

«Что касается заявления, приписываемого мне сегодня утром итальянской газетой и затем подхваченного многочисленными сайтами, я хотел бы отметить, что, говоря о и причинах его ухода из « », я никогда не утверждал и не выдвигал предположение, что этот парень выразил желание вернуться в «Милан». Это была чисто журналистская интерпретация.

Я с большим уважением отношусь к Напьеру, к «Црвене Звезде», и в принципе мы никогда не говорим об игроках других команд», – заявил Мессина.