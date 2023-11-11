Этторе Мессина: «Никогда не утверждал, что Шабазз Напьер выразил желание вернуться в «Милан»

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда чемпионат Италии Милан Шабазз Напьер Баскетбол

Президент и главный тренер «Милана» Этторе Мессина пояснил свои слова о том, что разыгрывающий «Црвены Звезды» Шабазз Напьер хочет вернуться в итальянскую команду.

«Что касается заявления, приписываемого мне сегодня утром итальянской газетой и затем подхваченного многочисленными сайтами, я хотел бы отметить, что, говоря о Шабаззе Напьере и причинах его ухода из «Милана», я никогда не утверждал и не выдвигал предположение, что этот парень выразил желание вернуться в «Милан». Это была чисто журналистская интерпретация.

Я с большим уважением отношусь к Напьеру, к «Црвене Звезде», и в принципе мы никогда не говорим об игроках других команд», – заявил Мессина.

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