Шабазз Напьер – Этторе Мессине: «Перестаньте лгать болельщикам, чтобы решить свои проблемы»

Разыгрывающий « » отреагировал на заявление главного тренера « » , который сказал, что американец хочет вернуться в итальянскую команду.

«Хорошо, я понял. Ваша команда начала сезон не так, как вам хотелось бы, и мне тоже, но хватит использовать меня в качестве причины.

Мне хватает своих проблем, но я рад, что я в «Црвене Звезде», и я стану лучше. Два заявления об игроке, которого больше нет в команде. Просто отпустите.

Перестаньте лгать болельщикам, чтобы решить свои проблемы», — сказал Нэпьер.