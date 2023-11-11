Шабазз Напьер – Этторе Мессине: «Перестаньте лгать болельщикам, чтобы решить свои проблемы»
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Шабазз Напьер отреагировал на заявление главного тренера «Милана» Этторе Мессины, который сказал, что американец хочет вернуться в итальянскую команду.
«Хорошо, я понял. Ваша команда начала сезон не так, как вам хотелось бы, и мне тоже, но хватит использовать меня в качестве причины.
Мне хватает своих проблем, но я рад, что я в «Црвене Звезде», и я стану лучше. Два заявления об игроке, которого больше нет в команде. Просто отпустите.
Перестаньте лгать болельщикам, чтобы решить свои проблемы», — сказал Нэпьер.
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