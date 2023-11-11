Шабазз Напьер – Этторе Мессине: «Перестаньте лгать болельщикам, чтобы решить свои проблемы»

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда чемпионат Италии Милан Шабазз Напьер Баскетбол

Разыгрывающий «Црвены Звезды» Шабазз Напьер отреагировал на заявление главного тренера «Милана» Этторе Мессины, который сказал, что американец хочет вернуться в итальянскую команду.

«Хорошо, я понял. Ваша команда начала сезон не так, как вам хотелось бы, и мне тоже, но хватит использовать меня в качестве причины.

Мне хватает своих проблем, но я рад, что я в «Црвене Звезде», и я стану лучше. Два заявления об игроке, которого больше нет в команде. Просто отпустите.

Перестаньте лгать болельщикам, чтобы решить свои проблемы», — сказал Нэпьер.

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1 комментарий

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Vano from Tbilisi
при всем уважении к заслугам итальянца, но он уже у коней порой включал неадеквата. Похоже с возрастом это прогрессирует
+8
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+8
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