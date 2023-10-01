Прежде чем подписать Джошуа Примо, «Клипперс» проконсультировались с сотрудницами: «Должны были убедиться, что сможем создать безопасную и комфортную рабочую обстановку»

Теги Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА Джошуа Примо Баскетбол

Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк объяснил, как организации удалось прийти к решению о заключении двустороннего соглашения с защитником Джошем Примо, пропустившим почти год после обвинений в эксгибиционизме.

Фрэнк сказал The Times, что решению подписать контракт с Примо предшествовало «большое количество бесед с людьми во всей организации». По его словам, с сотрудницами, которые чаще всего общаются с игроками, были проведены консультации.

«Мы предприняли множество шагов, чтобы убедиться в том, что можем чувствовать себя очень уверенно, что сможем создать безопасную и комфортную рабочую обстановку.

Последние несколько месяцев мы проводили много времени с Джошем. Специалисты, с которыми мы консультируемся, оценили его состояние, – они считают, что он может внести положительный вклад в развитие организации», – цитирует управленца газета.

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6 комментариев

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Tydeus
Ответ Asl Ali
хахахха как же жалко выглядит это все
Что выглядит жалко? У Примо реальные проблемы с головой, при этом у него есть талант
+7
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алексей батькович
не возражают ли сотрудницы, если однажды придется увидеть болт?
+2
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+1
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leon01
То есть не возражают ли сотрудницы , что по мере возможности он им будет показывать писюн?? Надо и их мужьями проконсультироваться)
+2
-1
+1
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Stephan Carrypenko
А он болт на это положил
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Александр
Просто попросили не давать ему свой номер телефона
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