Прежде чем подписать Джошуа Примо, «Клипперс» проконсультировались с сотрудницами: «Должны были убедиться, что сможем создать безопасную и комфортную рабочую обстановку»
Президент «Клипперс» по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк объяснил, как организации удалось прийти к решению о заключении двустороннего соглашения с защитником Джошем Примо, пропустившим почти год после обвинений в эксгибиционизме.
Фрэнк сказал The Times, что решению подписать контракт с Примо предшествовало «большое количество бесед с людьми во всей организации». По его словам, с сотрудницами, которые чаще всего общаются с игроками, были проведены консультации.
«Мы предприняли множество шагов, чтобы убедиться в том, что можем чувствовать себя очень уверенно, что сможем создать безопасную и комфортную рабочую обстановку.
Последние несколько месяцев мы проводили много времени с Джошем. Специалисты, с которыми мы консультируемся, оценили его состояние, – они считают, что он может внести положительный вклад в развитие организации», – цитирует управленца газета.
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