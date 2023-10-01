Прежде чем подписать Джошуа Примо, «Клипперс» проконсультировались с сотрудницами: «Должны были убедиться, что сможем создать безопасную и комфортную рабочую обстановку»

Президент « » по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк объяснил, как организации удалось прийти к решению о заключении двустороннего соглашения с защитником , пропустившим почти год после обвинений в эксгибиционизме.

Фрэнк сказал The Times, что решению подписать контракт с Примо предшествовало «большое количество бесед с людьми во всей организации». По его словам, с сотрудницами, которые чаще всего общаются с игроками, были проведены консультации.

«Мы предприняли множество шагов, чтобы убедиться в том, что можем чувствовать себя очень уверенно, что сможем создать безопасную и комфортную рабочую обстановку.

Последние несколько месяцев мы проводили много времени с Джошем. Специалисты, с которыми мы консультируемся, оценили его состояние, – они считают, что он может внести положительный вклад в развитие организации», – цитирует управленца газета.

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